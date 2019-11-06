В Москве пройдет матч четвертого тура Лиги чемпионов в группе D между Локомотивом и Ювентусом. Стали известны стартовые составы команд.

В Москве пройдет матч четвертого тура Лиги чемпионов в группе D между "Локомотивом" и "Ювентусом". Стали известны стартовые составы команд.У "Локомотива" не сможет сыграть Федор Смолов. Место в атаке займет португалец Эдер. Полностью состав москвичей выглядит так. Маринато Гилерме, Владислав Игнатьев, Ведран Чорлука, Бенедикт Хёведес, Дмитрий Баринов, Гжегож Крыховяк, Рифат Жемалетдинов, Жоао Марио, Мацей Рыбус, Алексей Миранчук, Эдер.У гостей в запасе остался Паоло Дибала, забивший два мяча в первой встрече. С первых минут на поле выйдут Войцех Щенсный, Леонардо Бонуччи, Даниэле Ругани, Адриен Рабьо, Данило, Миралем Пьянич, Сами Хедира, Арон Рэмзи, Алекс Сандро, Криштиану Роналду и Гонсало Игуаин.