Ведущая Ксения Собчак часто высказывает свое мнение по многим скандальным вопросам и ситуациям, происходящим в стране. Так, она не смогла пройти мимо истории о Рамиле Шамсутдинове, обвиняемом в убийстве двух офицеров и шестерых военнослужащих.

Ведущая Ксения Собчак часто высказывает свое мнение по многим скандальным вопросам и ситуациям, происходящим в стране. Так, она не смогла пройти мимо истории о Рамиле Шамсутдинове, обвиняемом в убийстве двух офицеров и шестерых военнослужащих.Знаменитость не понимает, как долго армейские начальники будут закрывать глаза на физическое и психологическое насилие над призывниками. "Какой-то адский ад", – отметила обескураженная теледива. Ксения считает, что именно старшие по званию виноваты в том, что молодые ребята идут на преступление.К слову, речь идет о призывнике, убившем своих сослуживцев и двух офицеров. После содеянного молодой человек дал показания. Рамиль признался, что он пытался защитить себя от изнасилования."В тот день они пообещали меня опустить. Так и сказали, предупредили, что типа изнасилуют. Лейтенант в тот день мне сказал, что все, понимаешь, после караула – все будет. Всех молодых других до меня уже опускали, я знаю. А в этот веечр, значит, моя очередь, мне деваться некуда было, что мне делать?", – привел РБК слова обвиняемого в убийстве Шамсутдинова.2 Ноя 2019 в 2:36 PDT"Ни одна вменяемая мать, читая подобные показания, не захочет отправлять своего сына служить Родине...", – резюмировала Собчак.