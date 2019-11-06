Мощный грозовой циклон пришел сразу в несколько российских регионов. В Новгородской области за два дня выпала месячная норма осадков. Более 30 сел оказались подтоплены, шесть из них отрезаны ..

Мощный грозовой циклон пришел сразу в несколько российских регионов. В Новгородской области за два дня выпала месячная норма осадков. Более 30 сел оказались подтоплены, шесть из них отрезаны от райцентров из-за размыва дорог.В Липецкой, Воронежской, Смоленской и Курской областях жители столкнулись со штормовым ветром. На Дальний Восток и север европейской части России обрушились сильные снегопады. В Коми и Архангельской области было объявлено штормовое предупреждение, сообщает .