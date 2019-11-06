В Рязанской области 90-летнему профессору дали условный срок за хранение наркотиков в крупном размере — пенсионер ловил рыбу на перловку с конопляным семенем.

В Рязанской области 90-летнему профессору дали условный срок за хранение наркотиков в крупном размере — пенсионер ловил рыбу на перловку с конопляным семенем.Новость о приговоре появилась на официальном сайте Сараевского районного суда: уголовное дело по статье 228, часть 2 (незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотического средства, совершенное в крупном размере) было рассмотрено 1 ноября.По информации суда, при оглашении приговора были учтены многочисленные смягчающие обстоятельства — признание вины, группу инвалидности, возраст, награды за труд в период Великой Отечественной войны и многочисленные положительные характеристики. По этой причине наказание подсудимому было назначено "ниже низшего предела" — статья предусматривает реальный срок заключения от трех до десяти лет.На суде пожилой мужчина рассказал, что посадил коноплю для рыбной ловли еще несколько десятков лет назад — в то время это еще не являлось уголовным деянием. С тех пор растение не требует ухода и ежегодно появляется на приусадебном участке.Отмечается, что профессор никогда не употреблял коноплю иначе, чем в качестве привады и наживки.