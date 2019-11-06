Автодор опубликовал на своём сайте примерный график работ по строительству дороги. Там же, на сайте, идёт голосование за название дороги.

Скоростная автодорога М12 - такой индекс получила ещё не построенная платная трасса от Москвы до Казани."Автодор" опубликовал на своём сайте примерный график работ по строительству дороги. На территории Владимирской области стройка растянется с 2021-го по 2025 год. Там же, на сайте, идёт голосование за название дороги.В нашем регионе трасса пройдёт по территориям Собинского, Судогодского, Гусь-Хрустального, Селивановского и Муромского районов. Напомним, жители Судогодского района собирают подписи на имя губернатора, с требованием изменить проект строительства, что бы увести трассу от населённых пунктов."Радио России-Владимир"