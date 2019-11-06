Столичный инкассатор сумел уйти от разбойников благодаря мастерству вождения. Кадры происшествия сегодня распространило МВД.

Столичный инкассатор сумел уйти от разбойников благодаря мастерству вождения. Кадры происшествия сегодня распространило МВД.Преступники выследили работника, обслуживающего банковские терминалы, и заблокировали его машину на дороге, где велись ремонтные работы. Затем двое мужчин с кувалдами принялись громить стекла автомобиля и даже успели открыли дверь пассажирского сидения. Но водитель не растерялся, резко сдал назад и вывернул на свободную часть дороги, чудом не попав колесом в глубокую колею. О нападении он сообщил в полицию."Задержан мужчина, которого подозревают в разбойном нападении и хищении денежных средств на сумму более одного миллиона рублей. В территориальный отдел полиции обратился сотрудник организации, которая занимается обслуживанием платежных терминалов", — сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Нападавшему предъявлено обвинение по уголовной статье "Разбой". Суд арестовал его, соучастника ищут.