Накануне украинская певица Maruv получила награду Лучшая российская исполнительница на церемонии MTV Russia Music Awards. Вот только это очень сильно задело ее соотечественников.

Накануне украинская певица Maruv получила награду "Лучшая российская исполнительница" на церемонии MTV Russia Music Awards. Вот только это очень сильно задело ее соотечественников.На протяжении последних несколько дней украинцы упрекают артистку в тайной связи с Россией. По словам самой исполнительницы, полученная ей награда не имеет никакой связи со страной или гражданством."В прошлом году победителем стал артист из Казахстана Jah Khalib, а в этом году я. MTV Russia – это филиал большого глобального телеканала, и это единственный филиал MTV на всем постсоветском пространстве, и он находится в России, поэтому так и называется. При этом здесь ратируется огромное количество артистов со всего мира, но особенно из стран СНГ", – утверждает звезда.5 Ноя 2019 в 8:40 PSTПотом она обратилась к "особо одаренным". Maruv напомнила, что что на красной дорожке она сразу обозначила, откуда родом. И за статуэткой она вышла под украинским флагом."А вы, мои друзья, в очередной раз меня разочаровали своим невежеством и оскорблениями!", – в сердцах бросила солистка.Певица призвала перестать ее приписывать куда-либо. Ведь она не только гражданин страны, в которой родилась, но и, прежде всего, мировой артист. Поэтому светская дива планирует и дальше продолжать ездить с выступлениями и на премии туда, куда захочет сама."Я пою для всех, кому нравится моя музыка. Во всем мире я представляю только себя и свое творчество, поэтому отвалите!", – гневно подытожила Maruv.