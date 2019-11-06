Фигуристка Евгения Медведева представила новую программу. Впрочем, некоторым показалось, что она пошла по стопам Алины Загитовой, которую уже обвиняли в скандале с воровством.
Фигуристка Евгения Медведева представила новую программу. Впрочем, некоторым показалось, что она пошла по стопам Алины Загитовой, которую уже обвиняли в скандале с воровством.
Любопытно, что девушка решила выступать под песню своей любимой певицы Билли Айлиш. Она выбрала для номера композицию idontwannabeyouanymore (ябольшенехочубытьтобой – перевод на русский. Прим.ред.). Видео появилось на личной странице спортсменки в социальной сети "Инстаграм".
На кадрах видно, что Евгения проделала большую работу под руководством нового наставника. Ее движения органичны и чувственны, однако примечательным оказался тот факт, что Медведева взяла для постановки музыку того же исполнителя, под композицию которого уже выступала Загитова.
Стоит отметить, что ранее Алина стала главной героиней целой череды скандалов. В свое время Евгения неоднократно упоминала, что ей очень нравится творчество зарубежной артистки, ставшей кумиром миллионов российских подростков. Помимо этого, Загитову также обвиняли в краже хореографии. Якобы все движения были подчистую скопированы у ее конкурентки и сокомандницы.
4 Ноя 2019 в 7:35 PST
После этого Алина вместе со своим наставником поменяла движения. Как Life, российская спортсменка все-таки представила номер под песнюBad Guy (Плохой парень – прим.ред), но хореография была изменена. Кроме того, девушка, по всей видимости, решила больше не обращаться к композициям, из-за которых у нее с Медведевой возникают споры. Life , что совсем недавно Загитова представила новый материал, посвященный почившей матери ее тренера.