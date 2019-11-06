Фигуристка Евгения Медведева представила новую программу. Впрочем, некоторым показалось, что она пошла по стопам Алины Загитовой, которую уже обвиняли в скандале с воровством.

Фигуристка Евгения Медведева представила новую программу. Впрочем, некоторым показалось, что она пошла по стопам Алины Загитовой, которую уже обвиняли в скандале с воровством.Любопытно, что девушка решила выступать под песню своей любимой певицы Билли Айлиш. Она выбрала для номера композицию idontwannabeyouanymore (ябольшенехочубытьтобой – перевод на русский. Прим.ред.). Видео появилось на личной странице спортсменки в социальной сети "Инстаграм".На кадрах видно, что Евгения проделала большую работу под руководством нового наставника. Ее движения органичны и чувственны, однако примечательным оказался тот факт, что Медведева взяла для постановки музыку того же исполнителя, под композицию которого уже выступала Загитова.Стоит отметить, что ранее Алина стала главной героиней целой череды скандалов. В свое время Евгения неоднократно упоминала, что ей очень нравится творчество зарубежной артистки, ставшей кумиром миллионов российских подростков. Помимо этого, Загитову также обвиняли в краже хореографии. Якобы все движения были подчистую скопированы у ее конкурентки и сокомандницы.4 Ноя 2019 в 7:35 PSTПосле этого Алина вместе со своим наставником поменяла движения. Как Life, российская спортсменка все-таки представила номер под песнюBad Guy (Плохой парень – прим.ред), но хореография была изменена. Кроме того, девушка, по всей видимости, решила больше не обращаться к композициям, из-за которых у нее с Медведевой возникают споры. Life , что совсем недавно Загитова представила новый материал, посвященный почившей матери ее тренера.