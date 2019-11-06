Здание считается памятником городской архитектуры. Стоимость проекта его реконструкции 21 миллион рублей.

Церковь находится на территории квартирно-эксплуатационной части на улице Красноармейской. Последняя служба в этом храме прошла более 100 лет назад. Храм освятили накануне Первой мировой войны. в 20-м году его закрыли и долгое время использовали как хозяйственную постройку. Так, например, в этих помещениях находились ремонтные мастерские и лаборатория «Оборонэнерго». Это организация, которая снабжает электричеством военные части Владимирской области. Здание считается памятником городской архитектуры. Стоимость проекта его реконструкции оценили в 21 миллион рублей. Приказ о передаче храма подписал Сергей Шойгу."Радио России-Владимир"