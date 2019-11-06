Уголовное дело возбудили в Удмуртии по факту кражи 4,5 миллионов рублей с банковских счетов местных жителей. Мошенники звонили пострадавшим, представлялись сотрудниками банка и просили ..

Уголовное дело возбудили в Удмуртии по факту кражи 4,5 миллионов рублей с банковских счетов местных жителей. Мошенники звонили пострадавшим, представлялись сотрудниками банка и просили предоставить им реквизиты карточек.По данным , жертвами мошенников за пять дней ноября стали жители Ижевска, Сарапула, Глазова, Воткинска и Завьяловского района. Сотрудники полиции напомнили, что работники банков не будут расспрашивать о наличии и размере средств на счете и других данных данных.Также они не будут уведомлять о транзакциях с банковских счетов в телефонном режиме. Полицейские также попросили ни под каким предлогом не передавать посторонним данные банковских карт (номера, дату выпуска, пин-коды), уточняется на сайте ГУ МВД России по Удмуртской республике.