С телеведущей Лерой Кудрявцевой случилось несчастье. Стало известно, что знаменитость очень сильно отравилась.

С телеведущей Лерой Кудрявцевой случилось несчастье. Стало известно, что знаменитость очень сильно отравилась.Сейчас звезда отечественного шоу-бизнеса нежится под солнечными лучами Италии в компании молодого супруга. Она часто публикует фотографии с отдыха и делится с подписчиками подробностями. Например, Лера уже посетила несколько известных достопримечательностей Рима, и видимо, надеялась на хорошее завершение дня за приятным ужином.Однако ее надеждам не суждено было сбыться. Вкусная еда стоила телеведущей ночи в обнимку с известным "белым другом". На своей странице в социальной сети "Инстаграм" в разделе сториз знаменитость рассказала, что умудрилась отравиться. Впрочем, что именно послужило причиной неприятной ситуации – не ясно."Вчера, ребята, траванулась непонятно чем. Гадаем до сих пор, что это могло быть: пицца, паста, шоколад, печенье и виноград. Пицца вряд ли, потому что она была с сыром, с руколой, бризаоло – вяленое мясо. В общем, ребят, полоскало весь вечер, у меня никогда в жизни такого не было", – рассказала Кудрявцева.Она также отметила, что посреди глубокой ночи ее мужу пришлось в экстренном порядке бежать в аптеку за лекарствами. К счастью, в Италии тоже продается такая простая вещь, как активированный уголь. Скорее всего, Лера приняла препарат в нужной дозировке, но судя по всему, он ей не очень-то помог. Вероятно, телеведущая все еще чувствует себя не слишком хорошо, записывая видео лежа в кровати. Остается лишь надеяться, что в скором времени ситуация изменится к лучшему.