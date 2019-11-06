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<a href="https://33live.ru/novosti/06-11-2019-muzhchina-vypal-s-balkona-zhilogo-doma-v-murmanske.html" target="_blank">Мужчина выпал с балкона жилого дома в Мурманске</a> - В Мурманске местный житель выпал с балкона квартиры на шестом этаже. Мужчину с тяжелыми травмами доставили в больницу. В настоящее время пострадавший находится в реанимации. ..