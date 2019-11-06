В Прямом эфире — уроки родительства от известных многодетных отцов России и поздравления с 89-летием от многочисленных детей и внуков актера Ивана Краско, старшей дочери которого – 62, а младшему сыну – 15. Появилась в студии и неизвестная ранее внебрачная дочь актера, которая прилетела из США.

В "Прямом эфире" — уроки родительства от самых известных многодетных отцов России. В чем секрет счастливой семьи? Как сохранить отношения со всеми чадами, даже если старшим уже за 60, а младшие только закончили школу?Один из таких известных отцов, у которого разница в возрасте детей составляет 47 лет, — актер Иван Краско: его старшей дочери – 62, а младшему сыну – 15.В шестой раз Краско стал отцом, когда ему было за 70. 23 сентября народный артист России отметил 89-летие, на празднование которого собрались его дети и внуки.Из США приехала даже внебрачная дочь Ивана Ивановича, о которой мало кто знал. Марина Янц-Краско родилась в 1981 году. Она живет в США, и ее появление в студии стало большим сюрпризом для ее отца.Марина надеется, что 90-летие отца отпразднует вместе с другими его детьми, в том числе и с теми, с кем до сих пор не знакома. Например, с дочерью Краско Галиной, которая до сих пор испытывает обиду на отца и не чувствует себя частью этой семьи.Накануне дня рождения Иван Иванович отправился в свою родную деревню Вартемяги, что в Ленобласти, где по-прежнему живет Галина, чтобы возобновить отношения со старшей дочерью, которая сама уже стала бабушкой.В этой большой семье в 2006 году произошла трагедия – умер сын Ивана Ивановича — известный актер Андрей Краско, но в студии появился его сын Ян, как две капли воды похожий на своего знаменитого отца.У него тоже уже два сына, живет он за границей, но не исключает, что переедет в Россию.все ахнули – так он похож на всеми любимого актера. Ян тоже живет сейчас за границей, но услышав, как Андрей Малахов перечисляет государственные льготы многодетным семьям, заявил, что переедет в Россию. Хотя до деда ему еще далеко – у Яна пока всего два сына.Недалеко по возрасту от них ушли младшие сыновья их деда – Иван-младший (рожденный, когда Ивану Ивановичу был 71 год) и Федор, появившийся на свет на 74-м году жизни отца.Он пришел в студию вместе с мамой Натальей Вяль — третьей из четырех официальных жен артиста. Объятиями и поцелуем она продемонстрировала хорошее отношение к экс-супругу, а Федор – отличное чувство юмора.Как она оценивает свое решение родить двух детей пожилому человеку? Что сам Краско говорит о рождении "поздних" детей?Как объясняет развод с Екатериной Ивановой — матерью старшей дочери Галины, и надеется ли примириться с ней?Как оказалась в США Марина Янц-Краско, и почему ранее прервала общение с отцом? Какие еще многодетные родители стали гостями программы? Какими советами делились?Очередная программа "Андрей Малахов. Прямой эфир" — о том, что #многодеток – хорошо!