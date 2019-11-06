Со слов задержанного, он поссорился со своей знакомой. Решив загладить вину, он похитил цветы и игрушки, которыми украсил подъезд девушки...

Сотрудники уголовного розыска УВД по СВАО задержали подозреваемого в краже.В отдел полиции поступило сообщение о краже из магазина, расположенного на Алтуфьевском шоссе. Как сообщил заявитель, он обнаружил пропажу товара и денежных средств из принадлежащего ему торгового помещения.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний приезжий. Установлено, что злоумышленник проник в помещение цветочного магазина, повредив нижнюю часть пластиковой двери. Он похитил цветы, мягкие игрушки и денежные средства, после чего скрылся в неизвестном направлении.Со слов задержанного, он поссорился со своей знакомой. Решив загладить вину, он похитил цветы и игрушки, которыми украсил подъезд девушки.Следствием ОМВД России по району Алтуфьевский возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29