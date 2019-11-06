Вооружённое нападение совершено на погранзаставу Ишкобод на таджикско-узбекской границе, это всего в 60 километрах от Душанбе. Атакующих было 20 человек, сообщают в пресс-службе погранвойск Таджикистана.

Вооружённое нападение совершено на погранзаставу "Ишкобод" на таджикско-узбекской границе, это всего в 60 километрах от Душанбе. Атакующих было 20 человек, сообщают в пресс-службе погранвойск Таджикистана.Во время нападения неизвестным удалось захватить пять автоматов, но затем их окружили — 15 боевиков уничтожили, еще пятерых задержали. На месте происшествия работают следователи, сообщает телеканал "Россия 24".