В Центробанке РФ считают, что в происходящих периодически в банках утечках персональных данных клиентов виноваты не только сами финансовые организации, но и операторы платежных систем, коллекторы. Поэтому для борьбы с этими рисками нужен комплексный подход, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

В Центробанке РФ считают, что в происходящих периодически в банках утечках персональных данных клиентов виноваты не только сами финансовые организации, но и операторы платежных систем, коллекторы. Поэтому для борьбы с этими рисками нужен комплексный подход, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете Федерации."Мы прекрасно понимаем, что обратная сторона развития технологий — это киберриски. В последние месяцы на слуху утечки данных из банков, и нас это тоже, конечно, очень беспокоит", — указала она, сообщает ТАСС.По словам Набиуллиной, ЦБ усилит надзор в этой сфере и намерен стимулировать банки тщательнее подходить к вопросам кибербезопасности."С начала года мы завершили 109 проверок финансовых организаций на предмет киберустойчивости, выявили более 730 нарушений, и практически 80% из этих нарушений так или иначе связаны с недостаточной защитой информации внутри банка", — пояснила руководитель Центробанка.Она напомнила, что в ЦБ уже создан центр предупреждений киберугроз, однако это не значит, что банки могут "расслабиться", передает РИА Новости."Киберустойчивость — это не просто поставить на компьютер антивирусную программу, нужно писать требования киберустойчивости ко всем бизнес-процессам", — подчеркнула Эльвира Набиуллина.