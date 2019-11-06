В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции один из подозреваемых задержан.

"Сотрудниками уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве в Подмосковье задержан мужчина, подозреваемый в разбойном нападении и попытке хищения более одного миллиона рублей.В территориальный отдел полиции обратился работник организации, которая занимается обслуживанием платежных терминалов. Он сообщил, что двое неизвестных подбежали к его автомашине, когда он остановился на светофоре. Разбив кувалдой боковые стекла, они попытались похитить из салона денежные средства в сумме более одного миллиона рублей, принадлежащие организации. Однако потерпевший сумел совершить маневр на автомобиле и скрыться от нападавших, помешав им довести задуманное до конца.Следственным упралением УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой».В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции один из подозреваемых задержан. Им оказался ранее судимый уроженец Закавказья. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Предварительное расследование уголовного дела продолжается", - сообщилаофициальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк