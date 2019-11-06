Бывший сотрудник американской дипломатической службы Дэннис Ортблад призвал американские власти прибегнуть к политике реализма в отношении России и признать Крым неотъемлемой частью страны. Эксперты отмечают, что это не первый раз, когда представители США выступают с подобными заявлениями.

Бывший сотрудник американской дипломатической службы Дэннис Ортблад призвал американские власти прибегнуть к политике реализма в отношении России и признать Крым неотъемлемой частью страны. Эксперты отмечают, что это не первый раз, когда представители США выступают с подобными заявлениями.На страницах авторитетного журнала National Interest Дэннис Ортблад кратко, но весьма убедительно объяснил, почему США необходимо признать российскую принадлежность Крыма и снять санкции, которые американское руководство вводило из-за своих разногласий с реальностью. Дипломат напомнил, что ранее Вашингтон использовал ограничительные меры для того, чтобы подтолкнуть своих оппонентов к компромиссу. В случае с российским полуостровом подобного исхода даже не предполагается.Для того, чтобы американские санкции против России имели бы хоть какой-то смысл, Вашингтону придется исключить из списка своих претензий Крым. Тем более, что на российской принадлежности региона настаивают сами жители полуострова. Дипломат отметил, что лично убедился в этом во время своего визита в Крым. Именно там он узнал, что жители полуострова были готовы с оружием в руках отстаивать свое право на самоопределение."Чтобы откалибровать наши санкции, мы должны признать, что Крым останется русским" – подчеркнул Дэннис Ортблад.По его словам, идентичность жителей Крыма строится на примерах противостояния России вторжениям с Запада. "На каждом шагу в Севастополе мы сталкивались с памятниками как огромным потерям во время нацистской оккупации Крыма в 1942–1944 годах, так и вторжению англичан, французов и османов в 1854 году", – поделился бывший сотрудник американской дипломатической службы."Нам стало ясно, что народ Крыма не откажется от гордости за свою традиционную русскую идентичность", – рассказал Ортблад.Он добавил ,что в долгосрочной перспективе политика реализма в отношении Москвы и шаги навстречу принесут больше пользы, чем антироссийские санкции. "Настало время улучшить отношения между Россией и Западом... Настало время действовать сейчас", – заключил дипломат.Экс-сотрудник дипломатической службы США Деннис Ортблад заявил в статье журнала National Interest,что признание Вашингтоном российского статуса Крыма является одним из ключевых шагов на пути к улучшению отношений с Москвой.Он добавил,что Крым и Россия имеют историческую общность.— ludmila deyalta (@ludmiladeyalta)Комментируя эти слова эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заметил, что с подобного рода заявлениями отдельные специалисты из США выступают уже на протяжении трех лет. "Связаны они с тем, что главной угрозой для США является Китай, и признание Крыма является инструментом для того, чтобы по крайне мере нормализовать отношения с Россией", – уверен он."Если США, как флагману и лидеру Запада, нормализовать отношения с Россией, то это даст "зеленый свет" на нормализацию отношений всем другим странам", – цитирует Константина Блохина. Он подчеркнул, что даже в этом случае вряд ли стоит ждать резкого улучшения ситуации сразу по всем параметрам.