Актриса Настасья Самбурская отличается своим видением на мир, острым языком и жесткими позициями. На этот раз она в очередной раз пошла против системы.

Актриса Настасья Самбурская отличается своим видением на мир, острым языком и жесткими позициями. На этот раз она в очередной раз пошла против системы.Артистка опубликовала в своем Инстаграм-аккаунте горячий снимок. Она запечатлена в черном кружевном бюстгальтере и с ярко-красной помадой на губах. При этом звезда сексуально приоткрыла ротик, еще больше будоража воображение мужской части аудитории."Знаете, я вот это вот, честно говоря не приветствую, вот когда нечем брать, начинаются, сиськи, жопы, хоть как-то привлечь внимание к собственной персоне. Хорошо, что я не пошла на поводу у этой странной моды. Мне вообще лайки не нужны. Я и без лайков нормально живу", – заявила светская дива.Видимо, такое яркое противоречие изначально являлось главной задумкой поста. Текст про благоразумие на контрасте с "полуголой" фотографией. Впрочем, фолловеры иронию оценили. "Совсем не привлечение, ахаха, лучшая!", – высказался подписчик.5 Ноя 2019 в 12:48 PST"Настасья хочет замуж😮", – ехидно отметил пользователь Сети.Тем временем, многие не смогли удержаться от комплиментов в адрес Самбурской. По данным издания , уж больно их впечатлил соблазнительный кадр. "Слишком жарко🔥", "Шикарная, потрясающая, сногсшибательная грудь!", "Не, ну это слишком хорошо😌", – восторгались фанаты.