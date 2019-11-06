Максимальная стоимость составит до 7 тысяч рублей

Стали известны цены на проезд по скоростной платной трассе Москва – Казань, проходящей через Владимирскую область. По словам главы государственной компании «Автодор» Вячеслава Петушенко, проезд по автобану будет стоить максимум 7 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.Для водителей легковушек проезд обойдётся в 2,5 тысячи рублей, в то время как для грузового автомобиля – 6-7 тысяч рублей. Петушенко также отметил, что скорость движения по трассе будет варьироваться от 110 до 130 км/ч в зависимости от времени года. С такой скоростью можно будет добраться от Москвы до Казани за 6 часов.Напомним, протяжённость трассы составит 729 километров. Скоростная автомобильная дорога «Москва – Нижний Новгород – Казань» проходит в границах Владимирской области, по территориям Собинского, Судогодского, Гусь-Хрустального, Селивановского и Муромского районов. Строительство трассы начнётся в 2020, а закончится к 2027 году.