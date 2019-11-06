В Росстате рассказали, в каком российском регионе у учителей самые высокие зарплаты. Согласно официальным данным, в школах Чукотского автономного округа педагоги получают чуть более 99 ..

В Росстате рассказали, в каком российском регионе у учителей самые высокие зарплаты. Согласно официальным данным, в школах Чукотского автономного округа педагоги получают чуть более 99 тысячи рублей, передает .За ними следуют учебные заведения в Ямало-Ненецком автономном округе и Москве, где заработная плата преподавателей составляет 97 530 рублей и 97 282 рубля соответственно. В пятерку также вошли Сахалин и Ненецкий автономный округ, уточняетСамую маленькую зарплату получают жители Северной Осетии – 22 тысяч рублей. В список российских регионов с наиболее низкой оплатой труда также вошли Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Ингушетия и Дагестан, сообщает "".