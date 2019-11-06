За изменениями в состоянии Земли тщательно следят специалисты. Ведь в случае значительных повреждений планеты люди окажутся на грани конца света.

За изменениями в состоянии Земли тщательно следят специалисты. Ведь в случае значительных повреждений планеты люди окажутся на грани конца света.Более 11 тысяч ученых из 153 стран, в том числе и из России, провели подробное исследование. На протяжении 40 лет они собирали все данные о температуре поверхности Земли, потреблении энергии, ВВП и выбросах углекислого газа. Также они проанализировали рост народонаселения, темпы уничтожения лесов и массу полярных льдов.Оказалось, что климатические изменения происходят стремительнее, чем многие из них ожидали. По словам специалистов, если срочно не сократить выбросы углекислого газа, человечество ждут "неописуемые страдания".Тем не менее, шанс улучшить текущую ситуацию и спастись от глобального потепления все-таки есть. Для начала ученые предложили заменить ископаемое топливо на возобновляемые источники энергии. Также следует сократить выбросы нестойких загрязнителей и ввести высокие "углеродные налоги". Очень важно остановить массовую вырубку леса и, наконец, прекратить стремиться к росту ВВП. Не стоит забывать и о рациональном потреблении продукции.