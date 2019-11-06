Надежда Бабкина дала откровенное интервью. Солистка ансамбля Русская песня рассказала о потере близкого человека и о романе с молодым артистом.

Надежда Бабкина дала откровенное интервью. Солистка ансамбля "Русская песня" рассказала о потере близкого человека и о романе с молодым артистом.В 2018 году ряд СМИ распространил новость о том, что у Надежды Бабкиной умерла мать. Однако в свежем интервью артистка уточнила, что это случилось еще 12 лет назад. "Осталась одна, никого больше нет. В родной Астрахани социальные службы красят заборчик у могилы, цветы сажают. Потом высылают фотографии", – рассказала артистка.16 Авг 2019 в 12:12 PDTМатериал дополняется