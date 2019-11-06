Новая платная трасса из Москвы в Казань получит индекс М-12. Название магистрали определят по результатам общенационального конкурса, передает ГТРК Татарстан.

Новая платная трасса из Москвы в Казань получит индекс М-12. Об этом сообщает ГТРК "Татарстан". Название магистрали определят по результатам общенационального конкурса.Напомним, ранее стало известно, что дорога будет построена к 2027 году, и ее общая протяженность будет равняться 794 километрам. Прокладку трассы начнут в 2020 году. Новые участки будут проложены от Москвы до Владимира и в обход Казани с южной стороны через село Шали и город Канаш. Максимальная скорость на объекте составит 150 км/ч. Общую стоимость проекта оценили в 730 миллиардов рублей.