Танцовщицу Анастасию Волочкову нередко критикуют за малейший промах. Однако в этот раз все зашло куда дальше – народ посмеялся над балериной, которую засунули в клетку.

Танцовщицу Анастасию Волочкову нередко критикуют за малейший промах. Однако в этот раз все зашло куда дальше – народ посмеялся над балериной, которую засунули в клетку.Знаменитость любит делиться с поклонниками всем, что происходит в ее жизни. Так она несколько часов назад опубликовала примечательное видео на своей странице в социальной сети "Инстаграм". На нем женщина танцует, будучи заточенной в клетку, которую подвесили под потолком. Отмечается, что это часть одного из ее номеров."Я бесстрашный человек. Ради вас. Многому научилась. И при многих ошибках жизни, я люблю оставаться на высоте.. А вращение-моя стезя!" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.), – написала Волочкова. Текст она сопроводила забавным эмоджи "улыбка с подмигиванием".Впрочем, чистосердечность и старание балерины мало кто оценил. Пользователи сети обрушились на танцовщицу с резкой критикой. Многие отметили, что торчащие из театральной декорации длинные ноги Волочковой смотрятся как минимум нелепо. Кроме того, злопыхатели не пожалели скверных слов для того, чтобы оскорбить звезду отечественного шоу-бизнеса.5 Ноя 2019 в 11:55 PST"Номер: Одинокая каракатица в пучине морской попала в выброшенную кем-то клетку, металась в ней, думала как вылезти? 😲", "Прима, остановитесь, докатитесь до сельского клуба. Уходить надо красиво", "От создателей никому не нужного фильма " Какая-то *******" – продолжение этой эпической саги "******в клетке", "Деградация полнейшая, и как личности, и как балерины!😢", – высказались пользователи.Впрочем, стоит отметить, что нашлись и те, кто поддержал Анастасию. Некоторые отметили, что она – человек невероятной силы воли и образец трудолюбия: "Умница, Красавица и Трудоголик! Успехов Анастасия!🙌😍👏", "Молодец, трудяга неимоверная. Так держать", "Очень душевно, мило и рисковано. Но вы, Анастасия, привыкли преодолевать трудности и преграды. У злобных теток с возрастом увеличивается букет болезней и лишние кг, а вы не меняетесь, всегда талантлива, красива, мила и всеми любима".