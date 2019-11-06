Не секрет, что американская актриса и фотомодель Памела Андерсон любит эпатировать публику откровенными снимками. Благо, что фигура 52-летней знаменитости позволяет. Тем не менее, оказалось, что не всем по душе антураж для ее фотосессий.

Не секрет, что американская актриса и фотомодель Памела Андерсон любит эпатировать публику откровенными снимками. Благо, что фигура 52-летней знаменитости позволяет. Тем не менее, оказалось, что не всем по душе антураж для ее фотосессий.Артистка выложила в "Твиттер" пикантные архивные кадры. На них американская дива позирует с индейскими головными уборами. Дополняет образ любопытный грим.Пост Памела подписала лаконично: "Счастливого Хэллоуина!". Текст она сопроводила забавным эмоджи в виде привидения. Стоит отметить, что этот праздник получил широкое распространение в Европе. Сейчас его празднуют и в России.Впрочем, игривую публикацию пользователи Сети разнесли в пух и прах. Поводом послужил не оголенный зад знаменитости, а примечательный головной убор. Многим показалось, что звезда американского шоу-бизнеса посмеялась над культурным наследием коренных жителей США. Комментаторы заявили, что их национальный костюм не стоит надевать ради такой фотосессии.Happy Halloween ��— Pamela Anderson (@pamfoundation)"Мы – целая культура, а не твой костюм (Здесь и далее перевод с английского, пунктуация авторов сохранены – прим. ред.)", "Твой расизм меня разочаровал, Пэм. Мне казалось, ты выше этого", "Это сомнительная культурная апроприация, которая не нравится народу. Традиционный головной убор – не лучшая идея", – высказались подписчики Андерсон.