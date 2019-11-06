Госавтоинспекция столицы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения...

В связи с проведением 07 ноября 2019 года представителями общественно-политических организаций и движений массовых публичных акций будет ограничено движение транспорта:С 13 часов по Страстному бульвару от ул.Б.Дмитровка до пересечения с ул.Петровка; ул.Петровка от пересечения со Страстным бульваром до пересечения с Театральным проездом.Открытие движения по мере прохождения колонны.Госавтоинспекция столицы обращается ко всем водителям с убедительной просьбой быть предельно внимательными, заранее выбирать альтернативные маршруты движения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81