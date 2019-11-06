Экс-президент Украины Петр Порошенко угодил в скандал с пропажей оружия со складов в молдавском местечке Маркулешты. Журналисты уверены: бывший глава государства и его друг, олигарх Владимир Плахотнюк, причастны к махинациям.

Экс-президент Украины Петр Порошенко угодил в скандал с пропажей оружия со складов в молдавском местечке Маркулешты. Журналисты уверены: бывший глава государства и его друг, олигарх Владимир Плахотнюк, причастны к махинациям.Оружейный скандал в Молдавии разразился летом этого года,когда в республике сменилась власть. Плахотнюк, долгое время бывший самымвлиятельным человеком в стране, был вынужден спешно покинуть республику.Бывший директор военного аэропорта в Маркулештах рассказал,что с территории военной базы было похищено много оружия, в том числе ракеты"воздух-воздух". Сообщалось, что арсеналы попадали на Ближний Востокв руки террористов.На несколько месяцев тема исчезла из молдавских СМИ. Но наднях в местной прессе появилось сенсационное расследование. Оказалось, чтооружие со складов поставлялось не на Ближний Восток, а в Донбасс, враспоряжение украинских добровольческих батальонов."И самое непосредственное участие в этом принимали какраз Влад Плахотнюк и Петр Порошенко", – сообщает портал"Украина.ру".Журналисты заявили, что приемом оружия на Украине занималисьструктуры, связанные с британской компанией "S-Profit". Ее директор частовстречался с Плахотнюком, а заместитель фигурирует в бизнесе ,сообщает издание.В настоящее время Плахотнюк находится в международномрозыске. По мнению молдавских властей, бывший президент Украины мог помочьолигарху скрыться от правосудия.и Плахотнюк – давние друзья и бизнес-партнеры.Обвиняемый в финансовых преступлениях олигарх способен потянуть за собойэкс-президента.