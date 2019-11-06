Экс-президент Украины Петр Порошенко угодил в скандал с пропажей оружия со складов в молдавском местечке Маркулешты. Журналисты уверены: бывший глава государства и его друг, олигарх Владимир Плахотнюк, причастны к махинациям.
Экс-президент Украины Петр Порошенко угодил в скандал с пропажей оружия со складов в молдавском местечке Маркулешты. Журналисты уверены: бывший глава государства и его друг, олигарх Владимир Плахотнюк, причастны к махинациям.
Оружейный скандал в Молдавии разразился летом этого года,
когда в республике сменилась власть. Плахотнюк, долгое время бывший самым
влиятельным человеком в стране, был вынужден спешно покинуть республику.
Бывший директор военного аэропорта в Маркулештах рассказал,
что с территории военной базы было похищено много оружия, в том числе ракеты
"воздух-воздух". Сообщалось, что арсеналы попадали на Ближний Восток
в руки террористов.
На несколько месяцев тема исчезла из молдавских СМИ. Но на
днях в местной прессе появилось сенсационное расследование. Оказалось, что
оружие со складов поставлялось не на Ближний Восток, а в Донбасс, в
распоряжение украинских добровольческих батальонов.
"И самое непосредственное участие в этом принимали как
раз Влад Плахотнюк и Петр Порошенко", – сообщает портал
"Украина.ру".
Журналисты заявили, что приемом оружия на Украине занимались
структуры, связанные с британской компанией "S-Profit". Ее директор часто
встречался с Плахотнюком, а заместитель фигурирует в бизнесе ,
сообщает издание.
В настоящее время Плахотнюк находится в международном
розыске. По мнению молдавских властей, бывший президент Украины мог помочь
олигарху скрыться от правосудия.
и Плахотнюк – давние друзья и бизнес-партнеры.
Обвиняемый в финансовых преступлениях олигарх способен потянуть за собой
экс-президента.