Певица Пелагея опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм новый пост. Образ звезды вызвал немало вопросов у эксперта в сфере красоты.

Певица Пелагея опубликовала на своей странице в социальной сети Инстаграм новый пост. Образ звезды вызвал немало вопросов у эксперта в сфере красоты.Исполнительница поделилась сразу серией снимков. На них она позирует в кашемировой юбке-макси коричневого цвета и объемном черном свитере с высоким воротом из шерсти. Главный акцент знаменитость сделала за счет макияжа. подчеркнув пухлые губы и выразительные глаза. А светлые волосы она собрала в низкий пучок."Русский стиль от Пелагеи! Екатеринбург, спасибо за очередной аншлаг! До встречи на концерте!", – подписала пост артистка.Фолловеры сразу оценили образ певицы. Как оказалось, многим он пришелся по вкусу. "Скромное очарование😊", "Невероятная💋", Ну что сказать, просто элегантная молодая женщина, очень идет этот образ👍❤️", "Какая же вы обворожительная, милая❤️ Тащюсь от вас!", – восторгались поклонники."До чего же чертовски красива🔥😍" – заявил фанат.Тем временем, с этим мнением согласились не все. Так, например, стилист Олеся Чех в беседе с корреспондентом портала раскритиковала амплуа исполнительницы в пух и прах.4 Ноя 2019 в 1:32 PSTЭксперт назвала образ Пелагеи неоднозначным. По ее мнению, это скучный комплект, который долго пылился на антресолях и к тому же добавил артистке возраста. Также она не одобрила и выбор прически."Не представляю куда можно так пойти? Разве что в церковь…" – высказалась Олеся.