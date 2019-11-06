Вступление нового закона о дронах и разрешение Росгвардии стрелять по беспилотникам никак не скажутся на торговле БПЛА, уверен Дмитрий Песков. Достаточно не летать над закрытыми районами. А все остальное, что не запрещено, разрешено.

Вступление нового закона о дронах и разрешение Росгвардии стрелять по беспилотникам никак не скажутся на торговле БПЛА, уверен Дмитрий Песков. Достаточно не летать над закрытыми районами. А все остальное, что не запрещено, разрешено, пишет агентство "Интерфакс".Ранее заместитель главы Росгвардии Олег Борукаев заявил, что ведомство должно получить право сбивать дроны из огнестрельного оружия. Так как современные системы борьбы с беспилотниками стоят дорого и работают не всегда. Поэтому использование стрелковых комплексов, которые уже стоят на вооружении Росгвардии позволит решить проблему без дополнительных затрат.