В Кремле прокомментировали опубликованные в СМИ результаты социологического опроса, согласно которому почти 60 процентов населения хотело бы решительных перемен в стране.

В Кремле прокомментировали опубликованные в СМИ результаты социологического опроса, согласно которому почти 60 процентов населения хотело бы решительных перемен в стране."Желание перемен присутствует в обществе всегда. Другое дело, что кто-то хочет скачкообразных перемен, кто-то хочет последовательных, плавных и гармоничных перемен", — заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.При этом он подчеркнул, что лично не знаком с результатами опроса и не знает, можно ли доверять этим данным, передает "Интерфакс".Ранее ряд СМИ опубликовал данные совместного исследования Московского центра Карнеги и "Левада-центра", согласно которым доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, за последние два года выросла с 42% до 59%. При этом 53% респондентов считают, что реформы возможны лишь при изменении политической системы, а 34% уверены, что перемены возможны и при сохранении существующей системы.