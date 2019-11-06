Трагическая история произошла в микрорайоне Оргтруд города Владимира

Напомним, трагическая история произошла в микрорайоне Оргтруд города Владимира. Три человека были найдены мертвыми. По информации Следственного комитета причиной гибели людей стала неисправность установленной в квартире газовой водонагревательной колонки. К прибытию специалистов она еще работала, а концентрация угарного газа достигала предельных значений. Все окна в квартире были плотно закрыты. Тела обнаружил племянник мужчины. Родные долго не выходили на связь. Выломав дверь, молодой человек обнаружил ужасную картину.Следователем и криминалистом СК России установлено, что кухня квартиры оборудована водонагревательным прибором, который на момент осмотра находился во включенном положении, газовая колонка полностью выгорела.Следствию предстоит дать всестороннюю и объективную оценку обстоятельствам случившегося, выяснить и оценить причины, приведшие к смерти трех граждан, дать правовую и процессуальную оценку действиям (бездействию) должностных лиц товарищества собственников недвижимости, осуществляющего организацию проверок технического состояния и исправности систем вентиляции, внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в жилом доме, сообщает СУ СК РФ по Владимирской области