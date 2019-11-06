Фигурант проник в помещение чужого гаража, повредив крышу.

Следственным отделом МО МВД России «Муромский» завершено расследование уголовного дела в отношении 33-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ.В конце июня текущего года в дежурную часть полиции поступило сообщение от местного жителя о хищении имущества из принадлежащего ему гаража. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что злоумышленник проник в помещение, повредив крышу. Из гаража были похищены неработающий холодильник, автомобильные амортизаторы и лодочный мотор.Фигурант был задержан в результате оперативно-розыскных мероприятий и дал признательные показания, пояснив, что в гараж проник, пробив отверстие ногой. Все похищенное имущество злоумышленник сдал в пункт приема лома.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.