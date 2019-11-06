Теперь женщину ждет тюрьма.

В Ершове Саратовской области 60-летняя женщина насмерть забила своего сожителя за то, что тот не смог закрепить гвоздями ручку входной двери в квартиру, сообщается на сайте областной прокуратуры.Инцидент произошел летом. Пенсионерка со своим 63-летним сожителем распивали спиртное в квартире. В ходе застолья между ними возникла ссора из-за того, что мужчина из-за опьянения, общей слабости не смог закрепить гвоздями ручку входной двери в квартиру."Подсудимая забрала у сожителя хозяйственный молоток, прибила им ручку двери, после чего, на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, нанесла молотком сожителю 3 удара по голове", - рассказали в прокуратуре.После этого женщина положила мужчину в ванную и ударила его еще около 50 раз. Было заведено уголовное дело об убийстве. Недавно состоялся суд, который назначил пенсионерке 9 лет колонии общего режима.