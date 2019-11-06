Депутат Госдумы Наталья Поклонская высказалась по поводу бойни, которую в воинской части в поселке Горный в Забайкальском крае устроил солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов. Некоторых пользователей Сети удивил совет бывшего прокурора Крыма на внутренние проблемы армии.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская высказалась по поводу бойни, которую в воинской части в поселке Горный в Забайкальском крае устроил солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов. Некоторых пользователей Сети удивил совет бывшего прокурора Крыма на внутренние проблемы армии.Пользователи Сети, зачастую незаслуженно, любят обвинять некоторых российских политиков, журналистов и экспертов в том, что вместо поиска источника тех или иных проблем внутри страны они предпочитают высматривать возможные причины в происках недоброжелателей. Подобные комментаторы оказались буквально поражены неожиданным для них заявлением Натальи Поклонской, которая прямо выступила против подобного подхода в деле о расстреле восьмерых человек в забайкальской воинской части."Удобная позиция – не замечать либо списать собственное бессилие и внутренние проблемы на внешнего врага (т.е. влияние Запада через компьютерные игры и "духовную" пищу)", – написала депутат Госдумы на своей странице в "ВКонтакте". Устроивший бойню молодой человек рассказал, что в армии его избивали Его история нагоняет ужас, призналась бывшая прокурор Крыма. Признания Рамиля Шамсутдинова, заметила она, заставляют задуматься о том, как сейчас обстоят дела в Вооруженных силах России.Материал дополняется.