В ходе проведения проверки территории предметов, представляющих опасность для окружающих, обнаружено не было...

Сотрудники экипажа автопатруля ОМВД России по Нагорному району задержали жителя столицы, подозреваемого в ложном сообщении о существующей угрозе.В дежурную часть ОМВД России по Нагорному району поступило сообщение о минировании здания, расположенного на Ялтинской улице.Незамедлительно на место происшествия были направлены сотрудники полиции и экстренных служб. В ходе проведения проверки территории предметов, представляющих опасность для окружающих, обнаружено не было.В результате проведения проверочных мероприятий сотрудники полиции в помещении учреждения задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 40-летний житель столицы. Также у злоумышленника был обнаружен и изъят мобильный телефон, с которого был осуществлен звонок.По данному факту следствием территориального ОМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22