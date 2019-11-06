Майор столичной полиции попытался съесть 10 тысяч рублей во время задержания. Как уточняют СМИ, старший оперативник линейного отдела МВД на станции Москва Савеловская успел почти полностью прожевать две купюры, номиналом 1 и 5 тысяч рублей.

Майор столичной полиции попытался съесть 10 тысяч рублей во время задержания. Как уточняют СМИ, старший оперативник линейного отдела МВД на станции "Москва Савеловская" успел почти полностью прожевать две купюры, номиналом 1 и 5 тысяч рублей, еще четыре банкноты по тысяче рублей сотрудники полиции смогли вытащить у него из рта, пишет агентство РИА Новости.По предварительной информации, 10 тысяч рублей – это взятка, которую майор получил за то, что не возбудил уголовное дело. Какое, пока не известно.Теперь старшему оперативнику грозит увольнение из полиции и тюремный срок до 1 года. Управление на транспорте МВД России начало служебную проверку.