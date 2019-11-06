После скандала в школе №183 Новосибирска, когда второклассницу унизили за то, что ее родители не сдали деньги на нужды класса, администрация учебного заведения запретила проводить чаепития. Ранее сообщалось, что девочку грубо выгнали с мероприятия, и ей понадобилась психологическая помощь.

После скандала в школе №183 Новосибирска, когда второклассницу "унизили" за то, что ее родители не сдали деньги на нужды класса, администрация учебного заведения запретила проводить чаепития.Ранее сообщалось, что девочку довольно грубо выгнали с мероприятия, и ей понадобилась психологическая помощь. Полиция, департамент образования Новосибирска и прокуратура проводят проверки.При этом директор Наталья Пермякова сообщила журналистам, что показания родителей по данному инциденту "расходятся".По ее словам, родители написали, что описанного ранее в соцсетях и СМИ не было — девочку из-за стола никто не выгонял и за руки не вытаскивал.Однако у мамы второклассницы – другая информация, и в этом сейчас разбирается полиция.Пермякова также отметила, что школа никакими сборами денег с родителей не занимается: родители в классе собирают деньги на мероприятия и подарки к праздникам под свою личную ответственность и только в добровольном порядке, передает РИА Новости.Однако после инцидента чаепития в школе решили запретить.Кроме того, директор учебного заведения рассказала, что вопрос о продолжении учебы девочки в этом классе будет решаться с ее родителями.Сама она, по словам Пермяковой, дружит с одноклассниками и хорошо относится к классному руководителю."Я считаю, что это конфликт взрослых мам, которые не могли его решить сами", — говорит директор школы.Она рассказала, что предложила мамам собраться у нее в кабинете и вместе подумать, как выйти из этой проблемы, но они отказались."Буду еще с мамами разговаривать и работать", — пообещала Пермякова, добавив, что ребенка отстранять от общего мероприятия не имели права, но если это подтвердится, то это "вопиющий случай".В департаменте образования Новосибирска при этом сообщили, что администрация школы не имеет права вмешиваться в деятельность родительского комитета и вести учет собираемых родителями денег.