Первая премьера Театра на Малой Бронной с новым худруком Константином Богомоловым и в новом здании Дворца на Яузе обернулась скандалом. Впрочем, новому мужу Ксении Собчак к ним не привыкать. Корреспондент Дни.ру стал очевидным провокации и стычки до, во время и после спектакля.

Первая премьера Театра на Малой Бронной с новым худруком Константином Богомоловым и в новом здании "Дворца на Яузе" обернулась скандалом. Впрочем, новому мужу Ксении Собчак к ним не привыкать. Корреспондент "Дни.ру" стал очевидным провокации и стычки до, во время и после спектакля.То, что патриоты, православные и прочие ревнители земли русской непременно плюнут в Богомолова, хоть спектакль ставил не он, а Максим Диденко, было очевидно, как пить дать.Ведь какой материал для первой премьеры в качестве худрука выбрал он – роман Владимира Сорокина "Норма", считающийся одним из самых мощных по стилю изложения и самым провокационным по содержанию во всей постмодернисткой литературе.Чего стоит сцена, где один из героев сношает родную землю. "Это продолжалось бесконечно долго и в тот миг, когда горячее семя Антона хлынуло в Русскую Землю, над ним ожил колокол заброшенной церкви", – пишет автор. В спектакле акт изображен в деталях.А другие герои поедают "норму", т.е. фекалии. Испражнения. Константин Богомолов, его супруга Ксения Собчак и многочисленные приглашенные на премьеру знаменитости хихикали, когда персонажи на сцене на полном серьезе обсуждали происхождение "нормы": "-Откуда получаете? -Детский сад. –Оно и видно. Вон какая светленькая... А мы из интерната".Этого оскорбленные зрители уже снести не могли. "А вы сами дерьмо давно ели?" – вдруг выкрикнул неопрятного вида мужичок из партера. Вполне в духе Сорокина, кстати.А в антракте активисты и вовсе едва не побили Богомолова, кричали ему "позор!". На крыльце "Дворца на Яузе" в это время разворачивался не менее зажигательной перформанс – пенсионер с копией Знамени Победы и плакатом с надписью "На сложную режиссуру Богомолова и Диденко слетается вся элита. Мухи не ошибаются" спрашивал всех, не стыдно ли им.Стоит заметит, что спектакли Константина Богомолова срываются периодически. Например, в 2013 году православные активисты пришли в Художественный театр и "лично убедились в кощунственном характере спектакля "Идеальный муж". Они усмотрели в постановке Константина Богомолова – одного из самых радикальных современных режиссеров – пропаганду разврата, гомосексуальных отношений и наркомании, осквернение символа распятия. Поэтому в конце второго акта на сцену вышли возмущеные люди с криком: "Как вы можете терпеть издевательство над вашей верой? Зачем вы так ненавидите Христа, ведь его распяли за нас". На авансцене тогда развернулась драка. Но простые зрители, монтировщики, администраторы Художественного театра стащили провокаторов со сцены. Подбрасывали к стенам МХТ им.Чехова и отрубленную свиную голову. Так что в этот раз муж Собчак еще легко отделался.