Предки Владимира Зеленского защищали украинскую землю с оружием в руках. Но потомок обошелся с ней легкомысленно. Президент готовится пустить миллионы гектаров плодородных украинских черноземов с молотка. Скорее всего, их приберут к рукам крупные транснациональные корпорации.

Предки Владимира Зеленского защищали украинскую землю с оружием в руках. Но потомок обошелся с ней легкомысленно. Президент готовится пустить миллионы гектаров плодородных украинских черноземов с молотка. Скорее всего, их приберут к рукам крупные транснациональные корпорации.Трезвомыслящие люди понимают, что черноземы – главный активУкраины, поэтому не хотят продавать землю в частные руки, заявил академикАнатолий Пешко. Западные финансовые воротилы пытаются скупить плодородныеучастки по всему миру, сказал ученый в эфире телеканала NewsOne.Украина обладает миллионами гектаров плодородных черноземов,в советское время республика была общесоюзной житницей. Затеянную Зеленскимреформу по созданию свободного рынка земли академик назвал катастрофой исамоуничтожением страны."Наши деды проливали кровь за эту землю, а их внукипредлагают продать ее", – возмутился Пешко.Защищал украинскую землю и дед Владимира Зеленского СеменИванович. Он родился в Кривом Роге Днепропетровской области, на фронтотправился в 1942 году. Командовал минометным взводом, стрелковой ротой. Руководствоотмечало его организаторские способности. За мужество и героизм был удоенОрдена Красной Звезды.9 Май 2019 в 1:12 PDTВряд ли фронтовик даже в страшном сне мог представить, чтоего внук пустит с молотка землю, за которую он сражался. По инициативеЗеленского был разработан и внесен на рассмотрение Верховной рады законопроекто создании на Украине земельного рынка.Проведения реформы требует Международный валютный фонд. Впротивном случае новых кредитов Украине не видать как своих ушей. Экс-президентПетр Порошенко на такой смелый шаг не решился. Но Владимир Зеленский переплюнулпредшественника.Планируется, что Верховная рада одобрит инициативупрезидента до конца года. В окружении Зеленского намерены распродать 40миллионов гектаров черноземов.