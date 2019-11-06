Предки Владимира Зеленского защищали украинскую землю с оружием в руках. Но потомок обошелся с ней легкомысленно. Президент готовится пустить миллионы гектаров плодородных украинских черноземов с молотка. Скорее всего, их приберут к рукам крупные транснациональные корпорации.
Предки Владимира Зеленского защищали украинскую землю с оружием в руках. Но потомок обошелся с ней легкомысленно. Президент готовится пустить миллионы гектаров плодородных украинских черноземов с молотка. Скорее всего, их приберут к рукам крупные транснациональные корпорации.
Трезвомыслящие люди понимают, что черноземы – главный актив
Украины, поэтому не хотят продавать землю в частные руки, заявил академик
Анатолий Пешко. Западные финансовые воротилы пытаются скупить плодородные
участки по всему миру, сказал ученый в эфире телеканала NewsOne.
Украина обладает миллионами гектаров плодородных черноземов,
в советское время республика была общесоюзной житницей. Затеянную Зеленским
реформу по созданию свободного рынка земли академик назвал катастрофой и
самоуничтожением страны.
"Наши деды проливали кровь за эту землю, а их внуки
предлагают продать ее", – возмутился Пешко.
Защищал украинскую землю и дед Владимира Зеленского Семен
Иванович. Он родился в Кривом Роге Днепропетровской области, на фронт
отправился в 1942 году. Командовал минометным взводом, стрелковой ротой. Руководство
отмечало его организаторские способности. За мужество и героизм был удоен
Ордена Красной Звезды.
9 Май 2019 в 1:12 PDT
Вряд ли фронтовик даже в страшном сне мог представить, что
его внук пустит с молотка землю, за которую он сражался. По инициативе
Зеленского был разработан и внесен на рассмотрение Верховной рады законопроект
о создании на Украине земельного рынка.
Проведения реформы требует Международный валютный фонд. В
противном случае новых кредитов Украине не видать как своих ушей. Экс-президент
Петр Порошенко на такой смелый шаг не решился. Но Владимир Зеленский переплюнул
предшественника.
Планируется, что Верховная рада одобрит инициативу
президента до конца года. В окружении Зеленского намерены распродать 40
миллионов гектаров черноземов.