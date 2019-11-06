В отношении члена Либертарианской партии Михаила Светова возбуждено уголовное дело из-за поста, размещенного в Инстаграме в 2012 году. Об этом сообщил адвокат Светова Михаил Бирюков. Он также сообщил, что 6 ноября в квартире его доверителя прошел обыск.

В отношении члена Либертарианской партии Михаила Светова возбуждено уголовное дело из-за поста, размещенного в "Инстаграме" в 2012 году. Об этом сообщил адвокат Светова Михаил Бирюков.Он также рассказал, что 6 ноября в квартире его доверителя прошел обыск. При этом адвокат не смог уточнить, по какой статье возбуждено дело, передает "Интерфакс".Ранее сам Светов сообщил, что получил повестку в Следственный комитет.Михаил Светов ведет свой YouTube-канал и является, фактически, одним из лидеров Либертарианской партии, которая выступила организатором ряда согласованных протестных акций в Москве (в том числе, в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму).В августе Роскомнадзор внес страницу Светова в реестр запрещенной в РФ информации из-за детской порнографии, а также направил в адрес администрации "Инстаграма" требование о ее удалении.3 ноября Светов сообщил, что вышел из федерального комитета Либертарианской партии, поскольку ему нужна "передышка на книгу и другие проекты".Либертарианская партия существует в РФ с 2008 года, однако не является зарегистрированной организацией.