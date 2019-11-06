Президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле с офицерами по случаю их назначения на вышестоящие должности рассказал о наращивании оборонного потенциала страны. Российский лидер подчеркнул, что речь идет не об угрозах другим государствам. Наоборот, Москва готова подтолкнуть разоруженческий процесс.

Президент России Владимир Путин во время встречи в Кремле с офицерами по случаю их назначения на вышестоящие должности рассказал о наращивании оборонного потенциала страны. Российский лидер подчеркнул, что речь идет не об угрозах другим государствам. Наоборот, Москва готова подтолкнуть разоруженческий процесс."Мы намерены наращивать оборонный потенциал, ставить на боевое дежурство системы гиперзвукового, лазерного, другого современного вооружения, которого пока нет у других стран", – в ходе своего выступления заметил Владимир Путин. Технологический отрыв и превосходство своего вооружения российская сторона намерена использовать не для давления на других игроков на геополитической арене, а для обеспечения мира и стабильности."Кстати говоря, это не повод для нас для того, чтобы кому-то угрожать. Напротив, мы готовы сделать все от нас зависящее для того, чтобы подтолкнуть разоруженческий процесс с учетом и наших новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность с учетом растущих для нас угроз", – подчеркнул президент России.Материал дополняется.