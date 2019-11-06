За девять месяцев этого года сотрудники ФСБ предотвратили 39 преступлений террористической направленности. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с высшими офицерами и прокурорами.

За девять месяцев этого года сотрудники ФСБ предотвратили 39 преступлений террористической направленности. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю присвоения им званий и назначения на вышестоящие должности.Глава государства подчеркнул, что Служба внешней разведки проводит "системный глубокий анализ ситуации в мире, глобальных и региональных угроз". "Материалы СВР являются основой стратегических решений", — добавил Путин.Президент отметил эффективную работу Федеральной службы охраны при проведении представительного саммита Россия-Африка. Также Путин коснулся деятельности сотрудников Главного управления специальных программ, напомнив, что от них зависит надежная, стабильная работа органов государственного и военного управления.Путин напомнил, что главная обязанность людей в погонах — "гарантированно защитить Россию, граждан от внешних и внутренних угроз, четко прогнозировать потенциальные вызовы и риски, и последовательно шаг за шагом совершенствовать свою работу".Обращаясь к офицерам, президент выразил уверенность в том, что они приложат все силы, чтобы "достойно справиться с возросшей служебной нагрузкой". "Рассчитываю на вашу энергию, ответственность, профессионализм и целеустремленность", — сказал Путин.