В Норильске обрушились несколько секций расселенного многоквартирного дома. Рядом с аварийным строением играли дети. По данным, в результате происшествия никто не пострадал. В ближайшее ..

В Норильске обрушились несколько секций расселенного многоквартирного дома. Рядом с аварийным строением играли дети.По данным", в результате происшествия никто не пострадал. В ближайшее время рабочие приступят к разбору завалов.На кадрах опубликованных , можно увидеть, как часть здания, в народе прозванного "кошкиным домом", постепенно падает. Очевидцы решили, что дом начал рушиться неожиданно. Однако выяснилось, что снос строения плановый.