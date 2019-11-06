Специалисты Лаборатории Касперского рассказали о новой схеме кражи данных клиентов российских банков. Злоумышленники похищают информацию через почту сотрудников финансовых организаций, ..

Специалисты "Лаборатории Касперского" рассказали о новой схеме кражи данных клиентов российских банков. Злоумышленники похищают информацию через почту сотрудников финансовых организаций, передает издание "Известия".Мошенники присылают письмо работникам банка с просьбой пройти аттестацию наHR-портале. На поддельном сайте жертва вводит логин и пароль от своей рабочей почты, в результате чего злоумышленники получают доступ к корпоративной переписке, которая может содержать персональные данные клиентов, сообщает .