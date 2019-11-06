Актриса Анфиса Чехова выложила новый пост на своей странице в Инстаграме. Она смогла удивить фолловеров не только снимками, но и текстом.

Актриса Анфиса Чехова выложила новый пост на своей странице в Инстаграме. Она смогла удивить фолловеров не только снимками, но и текстом.На фото телеведущая позирует обнаженной, укутавшись в одеяло, на балконе дорого отеля в Объединенных Арабских Эмиратах. На заднем фоне виднеются шезлонги, бассейн и множество пальм.Кадр артистка сопроводила новым стихотворением собственного сочинения о любви. Она отметила, что в таком райском месте рождаются только светлые мысли и идеи."Ты внутри меня. Занял собою все комнаты.Разложил свои вещи, повесил сушиться бельё.Я до встречи с тобой, не любила сопливые комменты.А теперь на заборах рисую: "Ты Счастье мое!"Ну и пусть в нас с тобой слишком мало чего-то общего.Ты не веришь в людей и грызешь этот мир, как Биг-Мак,Я недобрая стала под грузом тяжелого опыта...Но на встречу друг другу мы выкинем белый флаг!", – поделилась Чехова.5 Ноя 2019 в 10:18 PSTПоклонники затрепетали от восторга. И стихотворение, и соблазнительный вид Анфисы им пришлись по душе. "Поэтесса от Бога!", "Умница!", "Как здорово написано!👏", "Это супер, ты поразила всех наповал, просто🔥" – восторгались обожатели.