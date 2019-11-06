Актриса Анфиса Чехова выложила новый пост на своей странице в Инстаграме. Она смогла удивить фолловеров не только снимками, но и текстом.
Актриса Анфиса Чехова выложила новый пост на своей странице в Инстаграме. Она смогла удивить фолловеров не только снимками, но и текстом.
На фото телеведущая позирует обнаженной, укутавшись в одеяло, на балконе дорого отеля в Объединенных Арабских Эмиратах. На заднем фоне виднеются шезлонги, бассейн и множество пальм.
Кадр артистка сопроводила новым стихотворением собственного сочинения о любви. Она отметила, что в таком райском месте рождаются только светлые мысли и идеи.
"Ты внутри меня. Занял собою все комнаты.
Разложил свои вещи, повесил сушиться бельё.
Я до встречи с тобой, не любила сопливые комменты.
А теперь на заборах рисую: "Ты Счастье мое!"
Ну и пусть в нас с тобой слишком мало чего-то общего.
Ты не веришь в людей и грызешь этот мир, как Биг-Мак,
Я недобрая стала под грузом тяжелого опыта...
Но на встречу друг другу мы выкинем белый флаг!", – поделилась Чехова.
5 Ноя 2019 в 10:18 PST
Поклонники затрепетали от восторга. И стихотворение, и соблазнительный вид Анфисы им пришлись по душе. "Поэтесса от Бога!", "Умница!", "Как здорово написано!👏", "Это супер, ты поразила всех наповал, просто🔥" – восторгались обожатели.