Почти половина (40%) россиян, готовых к переходу на четырехдневную трудовую неделю, согласны для этого работать интенсивнее. Еще 30% ради еще одного выходного не против увеличить время своего пребывания в офисе или на предприятии в остальные дни.

Почти половина (40%) россиян, готовых к переходу на четырехдневную трудовую неделю, согласны для этого работать интенсивнее. Еще 30% ради еще одного выходного не против увеличить время своего пребывания в офисе или на предприятии в остальные дни.В исследовании HeadHunter о перспективах появления в России четырехдневной рабочей недели приняли участие 9,3 тыс. человек из более чем 50 регионов. Большинство опрошенных заявили, что готовы к новому графику: 69% при условии сохранения нынешнего уровня зарплаты, 19% — в любом случае. Против четырехдневки высказались только 9% респондентов (здесь и далее часть опрошенных затруднились с ответом).Из тех, кто так или иначе за сокращение рабочей недели, 40% заявили о готовности работать интенсивнее, 30% согласны увеличить продолжительность трудового дня, 18% не против отказаться от перерыва на обед, а 4% даже готовы остаться без части зарплаты. Еще 29% сказали, что не хотят ничего менять.Пятница, по мнению 59% участников исследования, — наиболее предпочтительный день недели для еще одного выходного. Четверть (26%) высказались за то, чтобы отдыхать в понедельник, 14% выступили за среду. Четверг набрал только 1% голосов, вторник — 0,3%.Поклонников четырехдневки оказалось больше всего среди работающих в отрасли добычи сырья (80%), автомобильном бизнесе (79%) и сфере управления персоналом (78%). В региональном разрезе чаще других голосовали за дополнительный выходной жители Белгородской (83%), Ярославской и Московской областей (по 75%). В столице и Санкт-Петербурге за четырехдневку при сокращении рабочих часов высказались 73% и 72% опрошенных соответственно. Больше всего сторонников традиционной пятидневной трудовой недели в Алтайском крае, где голоса разделились поровну.Тем не менее пока опрошенные не особо верят, что четырехдневка станет реальностью в ближайшие три-пять лет — об этом заявили 60% респондентов. 27%, напротив, считают, что появление дополнительного выходного в эти сроки вполне возможно.Планировалось рассмотреть вариант внедрения в пилотном режиме четырехдневной рабочей недели на некоторых предприятиях, участвующих в нацпроекте Производительность труда и поддержка занятости. На прошлой неделе замглавы Минэкономики Петр Засельский заявлял, что пока что ни одна фирма идею не поддержала.