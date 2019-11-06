ОМВД России по Нагорному району разыскивает пропавшего без вести Исайкина Артема Алексеевича, 07.01.2003 года рождения...

ОМВД России по Нагорному району разыскивает пропавшего без вести Исайкина Артема Алексеевича, 07.01.2003 года рождения, жителя г. Москвы, который 5 ноября 2019 года ушел с территории детского центра на Криворожском проезде и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.Приметы: славянской внешности, на вид 15-16 лет, рост 172 см, худощавого телосложения, волосы светлые, глаза голубые.Был одет: в толстовку синего цвета с капюшоном, черные джинсы, кроссовки.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22