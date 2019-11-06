Дело о нарушении закона о рекламе против Альфа-банка, Хоум кредита, Ситибанка и Райффайзенбанка возбудило московское управление Федеральной антимонопольной службы. Банки без согласия москвичей рассылали им по электронной почте предложения по ипотеке, кредитованию и кредитным и банковским картам.

Дело о нарушении закона о рекламе против "Альфа-банка", "Хоум кредита", "Ситибанка" и "Райффайзенбанка" возбудило московское управление Федеральной антимонопольной службы. Банки без согласия москвичей рассылали им по электронной почте предложения по ипотеке, кредитованию и кредитным и банковским картам.В ФАС обратился заявитель, получивший на e-mail информацию об акции по ипотеке от "Альфа-банка". Пресс-служба ФАС России сообщила, что при проверке было выявлено: заявитель является клиентом банка, но согласия на рассылки, кроме обработки персональных данных и условий договора обслуживания, не давал. Дело возбуждено в отношении распространителя рекламы – "Альфа-банка".Смс-предложение по кредитной карте и информацию о снижении кредитной ставки без согласия абонента осуществлял "Райффайзенбанк". ФАС привлекла его к ответственности вместе с "Билайном"."Хоум кредит" стал фигурантом сразу двух дел при проверке ФАС. Банк делал рассылки предложений по кредиту по смс. К делу привлечены также операторы сотовой связи "Билайн" и МТС, а также организатор смс-рассылок MFMSolutions.Закон о рекламе также нарушил и "Ситибанк". Банк распространял смс с предложениями услуг по использованию кредитной карты. Виновным в рассылке банковского спама также был признан "Билайн". Все банки за рассылку рекламы без согласия абонентов могут за каждое нарушение получить штраф до полумиллиона рублей. В мае 2019 года ФАС обвинял в нарушении закона о рекламе "Мегафон".