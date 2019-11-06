Самолет Boeing 777 компании Royal Flight, направлявшийся из Москвы в Пунта-Кану, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Причиной стали технические неполадки в работе одного из ..

Самолет Boeing 777 компании Royal Flight, направлявшийся из Москвы в Пунта-Кану, совершил экстренную посадку в аэропорту Шереметьево. Причиной стали технические неполадки в работе одного из двигателей, сообщает .По предварительным данным, на борту находились 488 пассажира. В результате приземления никто не пострадал. В настоящее время специалисты обследуют воздушное судно, передает .